Sebastian Lentinelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Lentinelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Lentinelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Lentinelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Lentinelly 7 Ağu 1997 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Sebastián Lentinelly Villavicencio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Lentinelly Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Sebastian Lentinelly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Sebastian Lentinelly'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Lentinelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Lentinelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Lentinelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Lentinelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Liverpool FC

Sebastian Lentinelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Lentinelly şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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