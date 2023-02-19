İgnacio Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnacio Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnacio Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Rodriguez 10 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Rodríguez Elduayen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Rodriguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. İgnacio Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İgnacio Rodriguez'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 14 Kasım 2026 tarihinde bitmektedir.

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İgnacio Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

İgnacio Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Liverpool FC

İgnacio Rodriguez kimdir

İgnacio Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Rodriguez şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

İgnacio Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İgnacio Rodriguez nereli

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