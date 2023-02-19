Marcelo Meli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Meli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Meli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Meli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Meli 20 Haziran 1992 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da César Marcelo Meli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Meli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Silvio Villalba (SPV) yapmaktadır. Marcelo Meli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelo Meli'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Meli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcelo_meli17/

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Marcelo Meli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Meli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Meli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Meli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CA Colón

18 Temmuz 2014 yılında Boca Juniors

30 Temmuz 2016 yılında Sporting CP

26 Ocak 2017 yılında Boca Juniors

31 Ocak 2017 yılında Racing Club

1 Temmuz 2018 yılında EC Vitória

31 Aralık 2018 yılında Racing Club

4 Ocak 2019 yılında Belgrano

30 Haziran 2019 yılında Racing Club

1 Temmuz 2019 yılında Central Córdoba

30 Haziran 2020 yılında Racing Club

5 Eylül 2020 yılında H. Beer Sheva

30 Haziran 2021 yılında Racing Club

6 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Aldosivi

1 Şubat 2023 yılında Liverpool FC

Marcelo Meli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Meli şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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