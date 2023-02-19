Gonzalo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Perez 4 Ocak 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Germán Pérez Corbalán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Perez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Gonzalo Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Perez'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 1 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Liverpool FC

Gonzalo Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Perez şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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