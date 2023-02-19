Miguel Samudio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Samudio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miguel Samudio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miguel Samudio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miguel Samudio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Samudio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Samudio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Samudio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Samudio 24 Ağu 1986 tarihinde Capiatá şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Ramón Samudio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Samudio Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Samudio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miguel Samudio'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Samudio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/samudiomiguel10

http://www.instagram.com/miguelsamudio21/

Miguel Samudioboyu ve yaşı kaç

Miguel Samudio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Samudio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miguel Samudio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Samudio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Libertad

1 Ocak 2006 yılında Sol de América

1 Ocak 2008 yılında Libertad

1 Ocak 2014 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2014 yılında Libertad

1 Ocak 2015 yılında América

1 Ocak 2018 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2019 yılında Olimpia

23 Eylül 2020 yılında Sol de América

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Luqueño

12 Ocak 2022 yılında Libertad

12 Ocak 2023 yılında Liverpool FC

Miguel Samudio kimdir

Miguel Samudio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Samudio şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Miguel Samudio nereli

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