Matias Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Silva 19 Eylül 2004 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Matías Sebastián Silva Figarola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Silva Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Matias Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Silva'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Liverpool FC

Matias Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Silva şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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