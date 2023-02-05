Fernandinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernandinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernandinho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fernandinho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fernandinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernandinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fernandinho

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernandinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernandinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernandinho 4 Mayıs 1985 tarihinde Londrina şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Luiz Roza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernandinho Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Branchini Associati S.p.A. yapmaktadır. Fernandinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fernandinho'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fernandinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/fernandinho

http://instagram.com/fernandinho/

http://www.facebook.com/FernandinhoRozaOficial

Fernandinhoboyu ve yaşı kaç

Fernandinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernandinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 32.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernandinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernandinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2002 yılında Atlético-PR U20

6 Ocak 2003 yılında Atlético-PR

1 Temmuz 2005 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2013 yılında Man. City

19 Temmuz 2022 yılında Athletico-PR

Fernandinho kimdir

Fernandinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernandinho şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Fernandinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 53 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fernandinho nereli

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