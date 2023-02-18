Filip Mihaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mihaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Mihaljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Mihaljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Mihaljevic 14 Kasım 2000 tarihinde Sisak şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Mihaljević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Mihaljevic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Mihaljevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Mihaljevic'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Mihaljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Mihaljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Mihaljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Mihaljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U19

9 Ağu 2019 yılında Hrv Dragovoljac

6 Şubat 2020 yılında Din. Zagreb II

7 Şubat 2020 yılında Mlad. Petrinja

9 Ağu 2020 yılında Din. Zagreb II

11 Eylül 2020 yılında Lok. Plovdiv

23 Şubat 2021 yılında Medjimurje

14 Temmuz 2021 yılında NK Sesvete

18 Ağu 2022 yılında NK Jarun

Filip Mihaljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Mihaljevic şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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