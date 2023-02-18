Juraj Spudic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juraj Spudic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juraj Spudic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juraj Spudic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juraj Spudic 8 Nisan 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Juraj Spudić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juraj Spudic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juraj Spudic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juraj Spudic'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juraj Spudic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juraj Spudic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juraj Spudic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juraj Spudic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2009 yılında HASK ZG Alt.

20 Ağu 2010 yılında NK Naftas - IG

25 Ağu 2017 yılında HNK Gorica U19

14 Ağu 2018 yılında NK Kurilovec

31 Mayıs 2020 yılında HNK Gorica

23 Eylül 2020 yılında NK Kurilovec

30 Haziran 2021 yılında HNK Gorica

1 Temmuz 2021 yılında Rudar Velenje

27 Ocak 2023 yılında NK Jarun

Juraj Spudic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juraj Spudic şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.