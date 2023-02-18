Luka İvan Lukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka İvan Lukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka İvan Lukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka İvan Lukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka İvan Lukic 13 Eylül 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Ivan Lukić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka İvan Lukic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GreenField yapmaktadır. Luka İvan Lukic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka İvan Lukic'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka İvan Lukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka İvan Lukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luka İvan Lukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka İvan Lukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2013 yılında NK Zagreb Alt.

20 Şubat 2015 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2020 yılında NK Lokomotiva

22 Ocak 2021 yılında Inter Zapresic

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

28 Temmuz 2021 yılında Inter Zapresic

26 Temmuz 2022 yılında Hrv Dragovoljac

30 Ocak 2023 yılında NK Jarun

Luka İvan Lukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka İvan Lukic şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.