Josip Tadic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Tadic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Tadic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Tadic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Tadic 22 Ağu 1987 tarihinde Đakovo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Tadić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Tadic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vukmil Vukmirica yapmaktadır. Josip Tadic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josip Tadic'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josip Tadic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josiptadic11/

Josip Tadic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Tadic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Josip Tadic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Tadic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında NK Osijek

1 Ağu 2005 yılında Leverkusen

1 Ocak 2007 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2009 yılında Grenoble

1 Ocak 2011 yılında Bielefeld

14 Temmuz 2011 yılında Omonia Lefkoşa

31 Ağu 2011 yılında Lechia Gdansk

1 Temmuz 2012 yılında Melbourne Heart

1 Temmuz 2013 yılında HNK Rijeka

31 Ağu 2013 yılında NK Zadar

30 Haziran 2014 yılında HNK Rijeka

16 Temmuz 2014 yılında Sturm Graz

8 Ocak 2016 yılında Balıkesirspor

10 Şubat 2017 yılında Slaven Belupo

25 Eylül 2017 yılında Suduva

12 Temmuz 2018 yılında Kitchee

1 Temmuz 2019 yılında Suduva

16 Ocak 2021 yılında Zalgiris

26 Ocak 2023 yılında NK Jarun

Josip Tadic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Tadic şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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