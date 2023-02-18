Tomislav Valentic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Valentic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Valentic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Valentic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Valentic 4 Haziran 1994 tarihinde Požega şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Valentić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Valentic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Tomislav Valentic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomislav Valentic'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomislav Valentic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Valentic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomislav Valentic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Valentic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2015 yılında NK Sesvete

10 Şubat 2017 yılında NK Lokomotiva

13 Temmuz 2018 yılında Inter Zapresic

20 Eylül 2019 yılında NK Dubrava ZG

14 Şubat 2020 yılında Hrv Dragovoljac

8 Şubat 2022 yılında NK Sesvete

30 Ağu 2022 yılında ND Primorje

26 Ocak 2023 yılında NK Jarun

Tomislav Valentic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Valentic şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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