Luka Savatovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Savatovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Savatovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Savatovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Savatovic 6 Temmuz 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Savatović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Savatovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer11 yapmaktadır. Luka Savatovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Savatovic'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Savatovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Savatovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Savatovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Savatovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2018 yılında NK Trnje Zagreb

9 Ağu 2022 yılında NK Jarun

Luka Savatovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Savatovic şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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