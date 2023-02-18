Karlo Abramovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo Abramovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo Abramovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karlo Abramovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karlo Abramovic 17 Mayıs 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Abramović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karlo Abramovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sport Consulting yapmaktadır. Karlo Abramovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Karlo Abramovic'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karlo Abramovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karlo Abramovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karlo Abramovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karlo Abramovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2018 yılında NK Trnje Zagreb

9 Ağu 2019 yılında Mlad. Petrinja

12 Ağu 2021 yılında Jadran Porec

3 Ağu 2022 yılında NK Jarun

Karlo Abramovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karlo Abramovic şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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