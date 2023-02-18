Wisdom Ubani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wisdom Ubani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wisdom Ubani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wisdom Ubani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wisdom Ubani 16 Mayıs 2003 tarihinde Umuibe şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Wisdom Onyedikachi Ubani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wisdom Ubani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports U23 yapmaktadır. Wisdom Ubani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Wisdom Ubani'nin NK Jarun ile sözleşmesi 14 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wisdom Ubani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wisdom Ubani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wisdom Ubani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wisdom Ubani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2021 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Lokomotiva

11 Ağu 2022 yılında NK Jarun

30 Haziran 2023 yılında NK Lokomotiva

Wisdom Ubani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wisdom Ubani şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Wisdom Ubani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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