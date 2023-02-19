George Saunders kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Saunders Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Saunders adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Saunders Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Saunders 10 Haziran 1989 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İngiltere,Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Saunders Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.George Saunders, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. George Saunders'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

George Saunders Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Saunders isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Saunders Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Saunders futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Villarreal Alt.

1 Temmuz 2005 yılında Torre Lev. Yth.

1 Temmuz 2006 yılında Espanyol Alty.

1 Temmuz 2007 yılında Esp. Juvenil A

1 Ocak 2008 yılında CF Damm Altyapı

30 Haziran 2008 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2008 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2009 yılında Levante B

1 Temmuz 2012 yılında Eldense

1 Şubat 2013 yılında CD América

1 Temmuz 2013 yılında Fortaleza FC

15 Temmuz 2014 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2015 yılında Patriotas

1 Temmuz 2015 yılında Envigado

1 Ocak 2023 yılında Atlético Huila

George Saunders Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Saunders şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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