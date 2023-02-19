Andres Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Rivera 28 Şubat 1995 tarihinde Armenia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Rivera Lozano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Rivera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Rivera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Rivera'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Rivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Rivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Rivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Quindío

1 Ocak 2019 yılında Cortuluá

9 Temmuz 2022 yılında Atlético Huila

Andres Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Rivera şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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