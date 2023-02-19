Juan Tovar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Tovar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Tovar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Tovar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Tovar 14 Şubat 2005 tarihinde Neiva şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Esteban Tovar Bermeo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Tovar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Tovar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Tovar'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Tovar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Tovar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Tovar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Tovar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Atlético Huila

Juan Tovar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Tovar şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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