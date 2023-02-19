Marcelo Davalos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Davalos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcelo Davalos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcelo Davalos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcelo Davalos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Davalos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Davalos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Davalos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Davalos 11 Şubat 1999 tarihinde Encarnación şehrinde doğmuştur.  Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Hernando Dávalos Benítez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Davalos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo Davalos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Davalos'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Davalosboyu ve yaşı kaç

Marcelo Davalos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Davalos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcelo Davalos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Davalos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2022 yılında Guaraní

1 Temmuz 2022 yılında Atlético Huila

Marcelo Davalos kimdir

Marcelo Davalos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Davalos şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Marcelo Davalos nereli

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