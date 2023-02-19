Gustavo Britos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Britos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo Britos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustavo Britos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gustavo Britos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Britos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Britos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Britos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Britos 20 Şubat 1990 tarihinde Pontevedra şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Ezequiel Britos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Britos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RM soccer sueños de un crack yapmaktadır. Gustavo Britos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Britos'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Britosboyu ve yaşı kaç

Gustavo Britos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Britos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Gustavo Britos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Britos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Gimnasia (J)

1 Temmuz 2011 yılında CD Morón

1 Temmuz 2013 yılında Talleres RE

30 Haziran 2014 yılında CD Morón

1 Temmuz 2014 yılında Arg. de Merlo

30 Haziran 2015 yılında CD Morón

1 Temmuz 2015 yılında Trujillanos

12 Ağu 2016 yılında Olymp. Volou

12 Ocak 2017 yılında Metropolitanos

11 Ocak 2018 yılında Club Blooming

5 Ocak 2019 yılında Deportivo Pasto

2 Ağu 2019 yılında Deportivo Lara

15 Ocak 2020 yılında Always Ready

17 Şubat 2021 yılında CSD Municipal

13 Şubat 2022 yılında Cipolletti

1 Temmuz 2022 yılında Atlético Huila

Gustavo Britos kimdir

Gustavo Britos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Britos şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Gustavo Britos nereli

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