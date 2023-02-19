Victor Minota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Minota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Minota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Minota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Minota 25 Mart 2003 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Alexis Minota Quiñones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Minota Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Minota, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Minota'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Minota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Minota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Minota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Minota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Atlético Huila

Victor Minota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Minota şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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