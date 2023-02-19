Jaime Giraldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Giraldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaime Giraldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaime Giraldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaime Giraldo 8 Şubat 1998 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jaime Andrés Giraldo Ocampo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaime Giraldo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VELSPORT1 yapmaktadır. Jaime Giraldo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaime Giraldo'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaime Giraldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaime Giraldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaime Giraldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaime Giraldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Indep. Medellín

13 Temmuz 2021 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2022 yılında A. Bucaramanga

1 Temmuz 2022 yılında Atlético Huila

Jaime Giraldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaime Giraldo şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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