Sebastian Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Hernandez 2 Ekim 1986 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Hernández Mejía şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Hernandez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Hernandez'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Hernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nandez10

http://www.instagram.com/shernandez10

Haberin Devamı

Sebastian Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Quindío

1 Temmuz 2005 yılında Millonarios

1 Ocak 2007 yılında CS Emelec

1 Temmuz 2007 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2008 yılında Quindío

1 Temmuz 2009 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2010 yılında Táchira

1 Temmuz 2011 yılında Atlético Huila

1 Temmuz 2012 yılında Indep. Medellín

10 Ocak 2013 yılında Ludogorets

23 Şubat 2015 yılında Cherno More

30 Haziran 2015 yılında Ludogorets

12 Ağu 2015 yılında Boluspor

1 Temmuz 2016 yılında Junior FC

1 Ocak 2020 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2021 yılında Indep. Medellín

9 Ağu 2022 yılında Atlético Huila

Sebastian Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Hernandez şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Deportes Quindío (-12/2003)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.