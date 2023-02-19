Jonathan Lopera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Lopera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Lopera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Lopera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Lopera 2 Haziran 1987 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Lopera Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Lopera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Jonathan Lopera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Lopera'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Lopera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Lopera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Lopera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Lopera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Dep. Rionegro

1 Ocak 2010 yılında Patriotas

31 Aralık 2010 yılında Dep. Rionegro

12 Ocak 2013 yılında Once Caldas

1 Ocak 2017 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2018 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2018 yılında Táchira

1 Ocak 2019 yılında Rionegro Águila

1 Ocak 2020 yılında Pereira

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

10 Temmuz 2021 yılında Envigado

11 Ocak 2022 yılında Union Magdalena

6 Ocak 2023 yılında Atlético Huila

Jonathan Lopera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Lopera şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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