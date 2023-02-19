Ronaldo Tavera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Tavera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo Tavera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Tavera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo Tavera 31 Temmuz 1995 tarihinde Girardot şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edwin Ronaldo Tavera Contreras şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Tavera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini South.american.players yapmaktadır. Ronaldo Tavera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ronaldo Tavera'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronaldo Tavera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronaldo Tavera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronaldo Tavera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo Tavera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2019 yılında Pereira

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

5 Ağu 2021 yılında Colmenarez

1 Ocak 2022 yılında A. Bucaramanga

5 Ocak 2023 yılında Atlético Huila

Ronaldo Tavera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo Tavera şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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