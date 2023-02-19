John Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Mendez 4 Eylül 2004 tarihinde Neiva şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da John Deivid Méndez Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Mendez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSAFOOTBALL GROUP yapmaktadır. John Mendez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. John Mendez'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Atlético Huila

John Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Mendez şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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