Jose Chaux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Chaux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Chaux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Chaux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Chaux 17 Haziran 2004 tarihinde Florencia şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José David Chaux Zuñiga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Chaux Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Chaux, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Chaux'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Chaux Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Chaux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jose Chaux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Chaux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Atlético Huila

Jose Chaux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Chaux şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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