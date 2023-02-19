Jeison Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeison Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeison Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeison Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeison Mendez 20 Ağu 2000 tarihinde Neiva şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jeison Steven Méndez Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeison Mendez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeison Mendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jeison Mendez'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeison Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeison Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeison Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeison Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Atlético Huila

Jeison Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeison Mendez şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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