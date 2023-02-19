Jhon Lerma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Lerma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Lerma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Lerma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Lerma 1 Ocak 2003 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Anderson Lerma Longa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Lerma Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Lerma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Lerma'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Lerma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Lerma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Lerma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Lerma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Atlético Huila

Jhon Lerma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Lerma şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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