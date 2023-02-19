Blas Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blas Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Blas Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Blas Diaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Blas Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blas Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blas Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blas Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blas Diaz 3 Şubat 1991 tarihinde San Ignacio Misiones şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Blas Yamil Díaz Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blas Diaz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Blas Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Blas Diaz'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Blas Diazboyu ve yaşı kaç

Blas Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blas Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Blas Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blas Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Libertad

1 Ocak 2015 yılında CD Santaní

31 Aralık 2015 yılında Libertad

1 Ocak 2016 yılında Sol de América

31 Aralık 2016 yılında Libertad

20 Ocak 2017 yılında CD Capiatá

30 Haziran 2017 yılında Libertad

1 Temmuz 2017 yılında General Diaz

31 Aralık 2017 yılında Libertad

23 Şubat 2018 yılında CD Santaní

1 Ocak 2020 yılında Luqueño

14 Ocak 2021 yılında CD Macará

30 Haziran 2021 yılında Luqueño

2 Temmuz 2022 yılında Atlético Huila

Blas Diaz kimdir

Blas Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blas Diaz şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Blas Diaz nereli

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