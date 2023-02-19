Faber Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faber Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faber Gil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faber Gil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faber Gil 14 Mart 1995 tarihinde El Bagre şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Faber Andrés Gil Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faber Gil Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VELSPORT1 yapmaktadır. Faber Gil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Faber Gil'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faber Gil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faber Gil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faber Gil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faber Gil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında Árabe Unido

1 Temmuz 2019 yılında Leones FC

1 Ocak 2021 yılında Atlético Huila

3 Ocak 2022 yılında CD La Equidad

5 Ocak 2023 yılında Atlético Huila

Faber Gil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faber Gil şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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