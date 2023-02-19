Marcus Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Vinicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Vinicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Vinicius 19 Şubat 1997 tarihinde Presidente Prudente şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya,Bahreyn uyrukludur.Gerçek adı da Marcus Vinicius Felicio Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Vinicius Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BM SOCCER yapmaktadır. Marcus Vinicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcus Vinicius'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcus Vinicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Vinicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Vinicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Vinicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2021 yılında Indep. Santa Fe

18 Ocak 2022 yılında Tigres FC

31 Aralık 2022 yılında Indep. Santa Fe

5 Ocak 2023 yılında Atlético Huila

31 Aralık 2023 yılında Indep. Santa Fe

Marcus Vinicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Vinicius şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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