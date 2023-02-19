Yosimarc Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yosimarc Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yosimarc Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yosimarc Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yosimarc Torres 1 Şubat 1999 tarihinde Buenaventura şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yosimarc Torres Asprilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yosimarc Torres Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini God Sport International SAS yapmaktadır. Yosimarc Torres, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Yosimarc Torres'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yosimarc Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yosimarc Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yosimarc Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yosimarc Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Atlético Huila

Yosimarc Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yosimarc Torres şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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