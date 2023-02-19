Ronaldo Royero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Royero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo Royero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Royero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo Royero 11 Ekim 2004 tarihinde Zona Bananera şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ronaldo Rafael Royero Zúñiga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Royero Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronaldo Royero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ronaldo Royero'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronaldo Royero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronaldo Royero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronaldo Royero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo Royero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Atlético Huila

Ronaldo Royero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo Royero şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Ronaldo Royero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U16 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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