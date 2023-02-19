Yeiner Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeiner Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeiner Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeiner Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeiner Vargas 14 Şubat 2003 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yenier David Vargas Santana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeiner Vargas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yeiner Vargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yeiner Vargas'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yeiner Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeiner Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yeiner Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeiner Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Atlético Huila

Yeiner Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeiner Vargas şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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