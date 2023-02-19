Dylan Lozano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Lozano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Lozano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Lozano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Lozano 15 Temmuz 2002 tarihinde Carepa şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Dylan Stiven Lozano Chica şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Lozano Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gahayr Sports yapmaktadır. Dylan Lozano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dylan Lozano'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dylan Lozano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Lozano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dylan Lozano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Lozano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Atlético Huila

Dylan Lozano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Lozano şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.