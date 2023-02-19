Jhonatan Carmona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonatan Carmona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonatan Carmona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonatan Carmona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonatan Carmona 22 Ekim 2002 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhonatan Carmona Casanova şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonatan Carmona Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhonatan Carmona, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jhonatan Carmona'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhonatan Carmona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhonatan Carmona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhonatan Carmona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonatan Carmona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Atlético Huila

Jhonatan Carmona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonatan Carmona şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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