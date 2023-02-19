Jose Gabriel Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Gabriel Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Gabriel Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Gabriel Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Gabriel Ramirez 18 Eylül 1990 tarihinde Envigado şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Gabriel Ramírez Agudelo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Gabriel Ramirez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. Jose Gabriel Ramirez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Gabriel Ramirez'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Gabriel Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Gabriel Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Gabriel Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Gabriel Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Nueva Chicago

29 Temmuz 2013 yılında Arsenal Sarandí

30 Temmuz 2014 yılında Nueva Chicago

1 Ocak 2016 yılında Fénix de Pilar

1 Temmuz 2019 yılında CA San Telmo

30 Ağu 2020 yılında CD Riestra

1 Ocak 2022 yılında Patriotas

12 Ocak 2023 yılında Atlético Huila

Jose Gabriel Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Gabriel Ramirez şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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