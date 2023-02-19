Jhonatan Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonatan Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonatan Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonatan Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonatan Franco 1 Mart 1993 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhonathan Franco Perlaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonatan Franco Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhonatan Franco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhonatan Franco'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhonatan Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhonatan Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhonatan Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonatan Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Universitario

12 Ocak 2023 yılında Atlético Huila

Jhonatan Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonatan Franco şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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