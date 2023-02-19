Jhon Figueroa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Figueroa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Figueroa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Figueroa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Figueroa 7 Haziran 1993 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Alexander Figueroa Córdoba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Figueroa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Figueroa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Figueroa'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Figueroa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Figueroa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Figueroa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Figueroa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2022 yılında Atlético Huila

Jhon Figueroa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Figueroa şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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