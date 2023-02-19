Leonardo Escorcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Escorcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Escorcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Escorcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Escorcia 9 Ağu 1996 tarihinde Malambo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Javier Escorcia Barraza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Escorcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Escorcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Leonardo Escorcia'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Escorcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Escorcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Escorcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Escorcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Uniautónoma

1 Ocak 2016 yılında Jaguares FC

13 Ocak 2021 yılında Atlético Huila

Leonardo Escorcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Escorcia şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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