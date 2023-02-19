Jose Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Escobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Escobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Escobar 10 Eylül 1987 tarihinde Ibagué şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Húber Escobar Giraldo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Escobar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL BUSINESS SOCCER yapmaktadır. Jose Escobar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Escobar'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Escobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Escobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Escobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Escobar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında CD América

1 Ocak 2011 yılında A. Bucaramanga

1 Temmuz 2011 yılında Dépor FC

1 Ocak 2012 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2014 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında Boyacá Chicó

1 Temmuz 2018 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2021 yılında Once Caldas

1 Ocak 2022 yılında Wilstermann

1 Temmuz 2022 yılında Atlético Huila

31 Aralık 2022 yılında Wilstermann

1 Ocak 2023 yılında Atlético Huila

Jose Escobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Escobar şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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