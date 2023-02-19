Jonathan Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Herrera 24 Şubat 1996 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Herrera Baquero şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Herrera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Herrera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Herrera'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jonathan Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2018 yılında Rampla Jrs

31 Aralık 2018 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2019 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2020 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2023 yılında Atlético Huila

Jonathan Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Herrera şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.