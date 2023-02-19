Aldair Cantillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldair Cantillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldair Cantillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldair Cantillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldair Cantillo 28 Nisan 1996 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Aldair de Jesús Cantillo Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldair Cantillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aldair Cantillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aldair Cantillo'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldair Cantillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldair Cantillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldair Cantillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldair Cantillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bogotá FC

1 Aralık 2020 yılında Tigres FC

19 Ocak 2022 yılında Llaneros FC

5 Temmuz 2022 yılında Atlético Huila

Aldair Cantillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldair Cantillo şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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