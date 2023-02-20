Jairo Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jairo Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jairo Molina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jairo Molina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jairo Molina 28 Nisan 1993 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jairo Molina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adequatesports yapmaktadır. Jairo Molina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bogotá FC futbol takımında oynamaktadır. Bogotá FC takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jairo Molina'nin Bogotá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jairo Molina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jairo Molina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jairo Molina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jairo Molina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Envigado

1 Ocak 2015 yılında Bogotá FC

1 Ocak 2017 yılında Deportes Tolima

1 Temmuz 2017 yılında Dorados Sinaloa

1 Ocak 2018 yılında Deportivo Pasto

31 Aralık 2018 yılında Dorados Sinaloa

1 Ocak 2019 yılında Pereira

30 Haziran 2019 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2019 yılında Pereira

1 Ocak 2021 yılında Alianza Petrol.

24 Ocak 2022 yılında Bogotá FC

Jairo Molina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jairo Molina şuan Bogotá FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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