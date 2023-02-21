Georgi Yudintsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Yudintsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Yudintsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Yudintsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Yudintsev 21 Haziran 2001 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Юдинцев Георгий Константинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Yudintsev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EVOLT SPORT yapmaktadır. Georgi Yudintsev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 14 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Georgi Yudintsev'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgi Yudintsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Yudintsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Yudintsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Yudintsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2019 yılında Rodina Moscow

Georgi Yudintsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Yudintsev şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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