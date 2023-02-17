Giuliano Cerato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giuliano Cerato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giuliano Cerato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giuliano Cerato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giuliano Cerato 10 Haziran 1998 tarihinde Rio Cuarto şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giuliano Cerato Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giuliano Cerato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giuliano Cerato'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Giuliano Cerato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giuliano Cerato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giuliano Cerato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giuliano Cerato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2019 yılında UAI Urquiza

1 Ocak 2022 yılında Instituto AC

Giuliano Cerato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giuliano Cerato şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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