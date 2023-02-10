Joaquin Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Varela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Varela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Varela 27 Haziran 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Uruguay,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquín Varela Moreno şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Varela Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Joaquin Varela, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Varela'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Varela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquin Varela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joaquin Varela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Varela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Defensor

1 Temmuz 2016 yılında Defensor B

1 Ocak 2017 yılında CF Pachuca U20

30 Haziran 2017 yılında Defensor B

2 Mart 2018 yılında Villa Española

31 Aralık 2018 yılında Defensor B

7 Şubat 2019 yılında CA Fénix

4 Eylül 2019 yılında Pafos FC

3 Nisan 2021 yılında CA Fénix

13 Nisan 2021 yılında Maldonado

23 Ocak 2023 yılında Instituto AC

Joaquin Varela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Varela şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joaquin Varela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting (2011-2015)

Uruguay U20 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.