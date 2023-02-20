Helal Mohamed Al Saeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Helal Mohamed Al Saeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Helal Mohamed Al Saeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Helal Mohamed Al Saeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Helal Mohamed Al Saeed 23 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Helal Mohamed Al Saeed Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına - tarihinde katılmıştır. Helal Mohamed Al Saeed'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Helal Mohamed Al Saeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Helal Mohamed Al Saeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Helal Mohamed Al Saeed şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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