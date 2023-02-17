Hjalte Dalsgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hjalte Dalsgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hjalte Dalsgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hjalte Dalsgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hjalte Dalsgaard 20 Şubat 2004 tarihinde Hillerød şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Hjalte Just Dalsgaard şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hjalte Dalsgaard Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hjalte Dalsgaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hjalte Dalsgaard'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hjalte Dalsgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hjalte Dalsgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hjalte Dalsgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hjalte Dalsgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında FCH Altyapı

1 Temmuz 2021 yılında Helsingör U19

1 Ağu 2022 yılında Hilleröd F

Hjalte Dalsgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hjalte Dalsgaard şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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